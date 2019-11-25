У Полтавській області в ДТП згорів автомобіль, є жертви

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, в результаті чого один з авто згоріло, одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Кременчука.

Повідомляється, що ДТП сталося 24 листопада поблизу села Бутенко близько 20:00.

"Автомобіль Toyota не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, який рухався в зустрічному напрямку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди сталося загоряння автомобіля Toyota. Водій загинув і згорів разом з автомобілем", - повідомили в поліції.

Також в результаті ДТП троє осіб були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області в Слов'янську сталося ДТП, в результаті якого одна людина загинула, ще четверо постраждали. Причини аварії уточнюються.

Також повідомлялося, що уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба 24 листопада потрапив в ДТП зі своїми дітьми. В результаті ДТП постраждали чотири людини, поліція відкрила кримінальну справу