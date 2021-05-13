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У Полтавській області в ДТП загинули двоє журналістів

Автор: Ігор Литвиненко

У Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти.

Про це повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Аварія сталася у четвер, 13 травня, близько 12:00 поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.

"За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем "Вольво". В результаті ДТП водій і пасажир автомобіля "Тойоти" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, жителі Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України", - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу "НТН" Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.

Нагадаємо, днями на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули три людини.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Києві автомобіль врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.

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