У Полтавській області в ДТП загинули двоє журналістів

У Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули два журналісти.
Аварія сталася у четвер, 13 травня, близько 12:00 поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.
"За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем "Вольво". В результаті ДТП водій і пасажир автомобіля "Тойоти" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, жителі Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України", - повідомили в поліції.
Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу "НТН" Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.
Нагадаємо, днями на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули три людини.
Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Києві автомобіль врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.