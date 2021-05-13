У Полтавській області в ДТП загинули двоє журналістів

Аварія сталася у четвер, 13 травня, близько 12:00 поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.

"За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем "Вольво". В результаті ДТП водій і пасажир автомобіля "Тойоти" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, жителі Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України", - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За інформацією місцевих ЗМІ, в аварії загинула знімальна група телеканалу "НТН" Володимир Непийпиво і Костянтин Худолій.