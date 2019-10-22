У Полтавській області депутат вчинив самогубство

У Шишацькому районі Полтавської області депутат місцевої райради Володимир Петренко покінчив життя самогубством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що депутату було 55 років. Він здійснив самоубийсвто нібито через чергову сварку з членами сім'ї. Факт самогубства підтвердили в обласній поліції.

Також зазначається, що Петренко був членом партії "Батьківщина".

Офіцер відділу комунікації місцевої поліції Поліна Ларіна розповіла, що в поліцію про це повідомила дружина загиблого. Вона знайшла його в будинку з вогнепальною раною, поруч лежала гвинтівка. Зараз триває слідство.

Нагадаємо, 21 жовтня в аварії вертольота в Полтавській області загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Він був призначений міністром аграрної політики та продовольства у квітні 2016 року. Був членом партії УДАР Віталія Кличка.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Полтавській області загинули три людини через отруєння небезпечними парами. Чоловіки отруїлися під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями.

Додамо, 10 жовтня в Чернігові відбулася евакуювали учнів однієї зі шкіл через розпилення невідомої речовини. В результаті події постраждали чотири учні, яких доставили в обласну дитячу лікарню.