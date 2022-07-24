RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Полтавській області буде чутна стрілянина: що сталося

Фото: у Полтавській області буде чутна стрілянина (zsu gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 24 липня, на території Полтавської області проходитимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Глава ОВВА закликав жителів зберігати спокій.

"Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби у Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

Нагадаємо, на початку цього місяця у Полтавській області протягом двох днів проходили навчання.

Також 29 червня у Миргородському районі Полтавської області були чутні вибухи.

Зазначимо, що 22 липня також у Полтавській області проходили навчальні стрільби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская областьВійна Росії проти України