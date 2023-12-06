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Полтавский вуз отрицает массовое отравление своих студентов

Фото: вуз Полтавы опроверг заявления о массовом отравлении студентов (скрін-відео)
Автор: Ярослава Борзова

Полтавский юридический институт им. Ярослава Мудрого опроверг информацию о массовом отравлении своих студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте, информация по поводу массового отравления студентов не соответствует действительности.

"По состоянию на 6 декабря 2023 года ни один из студентов Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого не был госпитализирован по причине вероятного отравления", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее на Telegram-канале председателя Полтавской ОВА Филипа Пронина была размещена информация об отравлении 27 студентов данного учебного заведения.

Недавние новости об отравлении в Украине

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах писало, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами.

Впоследствии стало известно, что пострадавшие от отравления супруга главы ГУР и офицеры разведки прошли лечение в украинской клинике.

В прошлом месяце в двух учебных заведениях Одессы отравились 64 курсанта, они попали в больницу.

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Полтава