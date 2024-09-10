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В Полтавской области пьяный мужчина подорвал гранату возле дома: есть пострадавшие

Фото: в Полтавской области пьяный мужчина взорвал гранату у дома (umdpl.info)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 8 сентября, в городе Гребенка Полтавской области мужчина в нетрезвом состоянии подорвал гранату возле пятиэтажного дома. Три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как сообщается, 8 сентября около 4:00 утра в полицию поступила информация от граждан, что возле многоквартирного дома по улице Независимости в городе Гребенка произошел взрыв.

Правоохранители выяснили, что во дворе пятиэтажки мужчина бросил гранату. Он был в состоянии опьянения. Из-за этого ранены трое местных жителей 1989, 1986 и 1992 годов рождения, которые находились рядом. Их госпитализировали, жизни пострадавших ничего не угрожает.

28-летний подозреваемый - местный житель. По месту его жительства следователи провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему уже доложено о подозрении в совершении двух преступлений и решается вопрос об избрании меры пресечения - содержании под стражей.

Подозрение ему объявили по двум статьям Уголовного кодекса:

  • частью 4 статьи 296 - (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений);
  • частью 1 статьи 263 - (незаконное хранение, приобретение боевых припасов).

В случае признания вины судом мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, около 23:00 в Лубнах произошел взрыв гранаты возле супермаркета по улице Монастырской. В результате инцидента погиб один человек, трое местных жителей получили ранения.

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