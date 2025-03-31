В Полтавской области дети избили 10-летнего мальчика и снимали все на видео: детали

Инцидент произошел в начале марта на территории недостроя. О нем стало известно только 21 марта, когда мать пострадавшего обратилась к правоохранителям.

Реакция правоохранителей

По данным Полтавской областной прокуратуры, обидчики не только применяли физическую силу, но и фиксировали свои действия на видео. Запись впоследствии опубликовали в соцсетях, где она вызвала значительный общественный резонанс. На видео слышно, как нападавшие угрожают мальчику, используют нецензурную лексику и издеваются над его плачем.

По факту происшествия правоохранители три уголовных производства по статьям:

пытки, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УКУ);

изготовление и распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия (ч. 2 ст. 300 УКУ);

вымогательство (ч. 2 ст. 189 УКУ).

Сейчас продолжаются следственные действия, назначены необходимые экспертизы, а все обстоятельства происшествия устанавливаются. Досудебное расследование ведет отделение полиции № 4 Полтавского РУП ГУНП в Полтавской области.

Нарушение прав ребенка

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что дело находится под его личным контролем. Он поручил своему представителю в Полтавской области Владиславу Носенко выяснить все детали инцидента.

Для разрешения ситуации в Зеньковской территориальной громаде было проведено совещание с участием руководства Полтавской районной военной администрации, городской власти, правоохранителей, службы по делам детей, отдела образования, психологов и представителей школ, где учатся участники инцидента.

Омбудсман отметил, что пострадавшему предоставляется вся необходимая психологическая и правовая помощь. Он также просит не распространять видео инцидента, поскольку это может нанести ребенку дополнительную психологическую травму и ухудшить его состояние. Он напомнил, что согласно Конвенции ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на уважение своего достоинства, а распространение таких материалов является нарушением этого права.