В Полтавской области дети избили 10-летнего мальчика и снимали все на видео: детали

В городе Зеньков Полтавской области четверо детей в возрасте 10, 11, 12 и 14 лет издевались над 10-летним мальчиком. Они угрожали ему и наносили телесные повреждения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Полтавской областной прокуратуры и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Инцидент произошел в начале марта на территории недостроя. О нем стало известно только 21 марта, когда мать пострадавшего обратилась к правоохранителям.
По данным Полтавской областной прокуратуры, обидчики не только применяли физическую силу, но и фиксировали свои действия на видео. Запись впоследствии опубликовали в соцсетях, где она вызвала значительный общественный резонанс. На видео слышно, как нападавшие угрожают мальчику, используют нецензурную лексику и издеваются над его плачем.
По факту происшествия правоохранители три уголовных производства по статьям:
Сейчас продолжаются следственные действия, назначены необходимые экспертизы, а все обстоятельства происшествия устанавливаются. Досудебное расследование ведет отделение полиции № 4 Полтавского РУП ГУНП в Полтавской области.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что дело находится под его личным контролем. Он поручил своему представителю в Полтавской области Владиславу Носенко выяснить все детали инцидента.
Для разрешения ситуации в Зеньковской территориальной громаде было проведено совещание с участием руководства Полтавской районной военной администрации, городской власти, правоохранителей, службы по делам детей, отдела образования, психологов и представителей школ, где учатся участники инцидента.
Омбудсман отметил, что пострадавшему предоставляется вся необходимая психологическая и правовая помощь. Он также просит не распространять видео инцидента, поскольку это может нанести ребенку дополнительную психологическую травму и ухудшить его состояние. Он напомнил, что согласно Конвенции ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на уважение своего достоинства, а распространение таких материалов является нарушением этого права.
Ранее РБК-Украина рассказывало об инциденте в Белой Церкви, где группа несовершеннолетних избила 12-летнюю девочку. Мать пострадавшей обратилась в полицию, и было начато досудебное расследование по факту умышленного легкого телесного повреждения.
Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский выразил возмущение этим случаем и призвал правоохранительные органы усилить меры по предотвращению насилия среди детей. Он отметил необходимость не только реагировать на такие случаи, но и предотвращать их, подчеркнув общую ответственность всех, кто работает с детьми.
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