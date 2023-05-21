RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтавской области мужчина застрелил трех человек и взорвался гранатой

Фото: полиция Полтавщины расследует обстоятельства тройного убийства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Полтавской области мужчина застрелил трех соседей, после чего взорвал себя с помощью гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

"В полицию Полтавской области 21 мая, около 14:00, поступило сообщение от местных жителей, что в г.Лохвица мужчина застрелил трех человек, после чего подорвался на гранате", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи.

Начальник Главного управления полиции Полтавской области Евгений Рогачев рассказал, что по предварительной информации, местный 53-летний мужчина из гладкоствольного оружия застрелил двух соседей 67 и 47 лет и 63-летнюю соседку, после чего вернулся в собственное домовладение и подорвался с помощью гранаты.

Напомним, на днях в городе Рени Одесской области взорвался автомобиль. В момент подрыва водитель находился в автомобиле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьВойна России против Украины