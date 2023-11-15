В Полтавской области мужчина пришел в военкомат с гранатой, угрожал взорвать ее

Вчера, 14 ноября, около 16:40, в полицию Кременчуга поступило сообщение о мужчине, который шел по улице Алитуской и держал в руках предмет, похожий на боеприпас.

К месту немедленно прибыли патрульные полицейские, которые пресекли правонарушение и вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции.

"Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался местный житель, 1980 года рождения. С соблюдением мер безопасности у правонарушителя боеприпас изъят. По предварительной информации специалистов это страйкбольная граната", - пишет пресс-служба.

Согласно данным источников местного издания "Кременчугская газета", мужчина зашел с гранатой в военкомат и угрожал взорвать ее. После этого его вывели на улицу в ожидании правоохранителей.