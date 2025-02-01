В Полтавской области на АЗС застрелили военнослужащего ТЦК: введена спецоперация "Сирена"

В Полтавской области неизвестный застрелил военнослужащего ТЦК на АЗС во время сопровождения мобилизованных. Сейчас преступника, который сбежал с одним из военнообязанных, ищут.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ, Полтавский ТЦК.
"1 февраля на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199-й учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК и СП", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
Так, неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к работнику военкомата и угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие.
Как отметили в Полтавском ТЦК, получив отказ нападавший произвел выстрел с расстояния 2-3 метров. Злоумышленник забрал у раненого военного оружие. После нападения преступник, несмотря на преследование, скрылся вместе с одним из мобилизованных.
"В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте", - добавляют в Сухопутных войсках.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена".
Напомним, 13 января в Харькове было совершено нападение на работников ТЦК. Одного из злоумышленников задержала полиция.
А в ноябре прошлого года в Винницкой области военнообязанный во время планового обслуживания в ТЦК напал на сержанта, нанеся ему ножевое ранение в область правой ключицы.
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