В Полтавской области на АЗС застрелили военнослужащего ТЦК: введена спецоперация "Сирена"

"1 февраля на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199-й учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК и СП", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Так, неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к работнику военкомата и угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие.

Как отметили в Полтавском ТЦК, получив отказ нападавший произвел выстрел с расстояния 2-3 метров. Злоумышленник забрал у раненого военного оружие. После нападения преступник, несмотря на преследование, скрылся вместе с одним из мобилизованных.

"В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте", - добавляют в Сухопутных войсках.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена".