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В Полтавской области на АЗС застрелили военнослужащего ТЦК: введена спецоперация "Сирена"

Полтава, Суббота 01 февраля 2025 11:49
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В Полтавской области на АЗС застрелили военнослужащего ТЦК: введена спецоперация "Сирена" Фото: в Полтавской области на АЗС застрелили военнослужащего ТЦК 1 февраля (facebook.com Poltavskyi)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области неизвестный застрелил военнослужащего ТЦК на АЗС во время сопровождения мобилизованных. Сейчас преступника, который сбежал с одним из военнообязанных, ищут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ, Полтавский ТЦК.

"1 февраля на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199-й учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК и СП", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Так, неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к работнику военкомата и угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие.

Как отметили в Полтавском ТЦК, получив отказ нападавший произвел выстрел с расстояния 2-3 метров. Злоумышленник забрал у раненого военного оружие. После нападения преступник, несмотря на преследование, скрылся вместе с одним из мобилизованных.

"В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте", - добавляют в Сухопутных войсках.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена".

Напомним, 13 января в Харькове было совершено нападение на работников ТЦК. Одного из злоумышленников задержала полиция.

А в ноябре прошлого года в Винницкой области военнообязанный во время планового обслуживания в ТЦК напал на сержанта, нанеся ему ножевое ранение в область правой ключицы.

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