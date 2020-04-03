Полтавська ОДА заперечує дані МОЗ про новий випадок COVID-19

Фото: Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.oleg)

У області підтверджено 4 випадки COVID-19

У Полтавській області зареєстровано 4 випадки зараження коронавірусом, а не 5, як опубліковано у зведенні Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Facebook.

За даними Синєгубова, станом на 3 квітня у Полтавській області, як і раніше, підтверджено 4 випадки. Всі хворі з Кременчука. Він наголосив, що підозри на COVID-19, які виявили вчора, не підтвердилися.

"Маємо 9 нових підозр: Кременчук - 5, Полтава - 2, Горішні Плавні та Лубни - по 1; на самоізоляції перебувають 2024 людини; 993 пройшли самоізоляцію та виявилися здоровими", - розповів глава ОДА.

Нагадаємо, станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадки захворювання на коронавірус. При цьому у Полтавській області, за інформацією МОЗ, кількість підтверджених випадків зросла до 5.

Також РБК-Україна писало, що у Полтавській області чоловік з підозрою на коронавірус відмовився від здавання аналізів та переховується. Житель Миргорода може переховуватися в Києві.