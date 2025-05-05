На Полтавщине подросток умер во время урока физкультуры: детали трагедии

Напомним, во Львове во вторник, 29 апреля, несовершеннолетние парень и девушка выпали с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома. Полиция не исключает версию самоубийства.

До этого о подобном трагическом случае сообщалось в Киевском районе Одессы. Там из окна на 16-м этаже выпали мать с ребенком, они погибли.

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