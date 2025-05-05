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На Полтавщине подросток умер во время урока физкультуры: детали трагедии

Понедельник 05 мая 2025 22:32
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На Полтавщине подросток умер во время урока физкультуры: детали трагедии Иллюстративное фото: на Полтавщине подросток умер во время урока физкультуры (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В лицее в Полтавской области умер 13-летний ученик. Это произошло во время урока физкультуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Полтавской области.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в понедельник, 5 мая в одном из лицеев города Пирятин - на уроке физкультуры потерял сознание 13-летний ученик.

На место происшествия срочно прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось.

В прокуратуре отметили, что семья мальчика на учете социальных служб не состоит.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. При процессуальном руководстве Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отделения полиции № 1 Лубенского РВП ГУНП в Полтавской области.

Напомним, во Львове во вторник, 29 апреля, несовершеннолетние парень и девушка выпали с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома. Полиция не исключает версию самоубийства.

До этого о подобном трагическом случае сообщалось в Киевском районе Одессы. Там из окна на 16-м этаже выпали мать с ребенком, они погибли.

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