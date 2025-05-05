На Полтавщине подросток умер во время урока физкультуры: детали трагедии

В лицее в Полтавской области умер 13-летний ученик. Это произошло во время урока физкультуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Полтавской области.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. При процессуальном руководстве Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отделения полиции № 1 Лубенского РВП ГУНП в Полтавской области.

В прокуратуре отметили, что семья мальчика на учете социальных служб не состоит.

На место происшествия срочно прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в понедельник, 5 мая в одном из лицеев города Пирятин - на уроке физкультуры потерял сознание 13-летний ученик.

Напомним, во Львове во вторник, 29 апреля, несовершеннолетние парень и девушка выпали с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома. Полиция не исключает версию самоубийства.

До этого о подобном трагическом случае сообщалось в Киевском районе Одессы. Там из окна на 16-м этаже выпали мать с ребенком, они погибли.

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