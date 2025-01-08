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В Полтаве пенсионер погиб после падения с пятого этажа больницы

Среда 08 января 2025 18:56
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В Полтаве пенсионер погиб после падения с пятого этажа больницы Фото: Самоуправство в больнице в Полтаве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В среду, 8 января, в Полтаве пенсионер выпал из окна больницы. Он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

Около 03:30 на территории одного из медицинских учреждений Полтавы произошла трагедия - 82-летний мужчина выпал из окна пятого этажа. По информации полиции Полтавской области, местный житель 1943 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следователи внесли сведения об этом инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Сейчас продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что мониторинговая группа Национального превентивного механизма во время проверки Прикарпатского областного клинического центра психического здоровья зафиксировала ряд серьезных нарушений, которые угрожают правам и здоровью пациентов. Среди основных проблем: отсутствие отопления в одном из отделений, ненадлежащие санитарно-гигиенические условия, нарушение приватности пациентов и недостаточный уровень медицинского ухода и тому подобное.

Напомним, украинцы, которые сталкиваются с ненадлежащим предоставлением медицинских услуг, могут обращаться с жалобами в Национальную службу здоровья Украины. Самыми распространенными причинами обращений является требование оплаты за лекарства и услуги, входящие в Программу медицинских гарантий.

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