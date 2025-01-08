В Полтаве пенсионер погиб после падения с пятого этажа больницы

В среду, 8 января, в Полтаве пенсионер выпал из окна больницы. Он погиб на месте.

Около 03:30 на территории одного из медицинских учреждений Полтавы произошла трагедия - 82-летний мужчина выпал из окна пятого этажа. По информации полиции Полтавской области, местный житель 1943 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Следователи внесли сведения об этом инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Сейчас продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.