В Полтаве руководитель психбольницы на экскаваторе снес орех и стрелял в людей: детали (фото)

16 декабря Виктор Волошин, находясь в нетрезвом состоянии, приехал на экскаваторе во двор жилого дома на улице Семена Антонца. Он решил самовольно снести орех, который рос на территории, поскольку считал его препятствием для парковки автомобиля. При попытке снести дерево Волошин повредил забор, а на замечание жителей начал конфликт.

Руководитель психбольницы снес дерево в Полтаве (фото "Полтавщина")

В ходе спора руководитель психиатрической больницы применил травматический пистолет - он начал стрелять в сторону людей. Полиция сразу отреагировала на инцидент.

По данным полиции, во время конфликта пострадали трое мужчин в возрасте 40, 57 и 72 года. У Волошина изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями. Сейчас продолжается расследование, а по факту хулиганских действий открыто уголовное производство.

Жители дома переживают, что без надлежащего публичного освещения дело может быть замолчано, и призывают к справедливому расследованию. Поскольку Виктор Волошин часто посещает этот дом, местные жители волнуются, что такие инциденты могут повторяться.

На происшествие отреагировал начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин. Он отметил, что сейчас идет служебное расследование, ситуацию изучают правоохранители. Также Пронин заявляет, что вопрос на контроле, а подробности будут опубликованы после полного изучения всех обстоятельств