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В Полтаве руководитель психбольницы на экскаваторе снес орех и стрелял в людей: детали (фото)

Среда 18 декабря 2024 19:59
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В Полтаве руководитель психбольницы на экскаваторе снес орех и стрелял в людей: детали (фото) Фото: Полиция начала расследование (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Полтаве пьяный руководитель областной психиатрической больницы на экскаваторе сносил орех и стрелял в людей. Инцидент произошел на территории одного из местных ОСМД.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на издание "Полтавщина".

16 декабря Виктор Волошин, находясь в нетрезвом состоянии, приехал на экскаваторе во двор жилого дома на улице Семена Антонца. Он решил самовольно снести орех, который рос на территории, поскольку считал его препятствием для парковки автомобиля. При попытке снести дерево Волошин повредил забор, а на замечание жителей начал конфликт.

В Полтаве руководитель психбольницы на экскаваторе снес орех и стрелял в людей: детали (фото)

Руководитель психбольницы снес дерево в Полтаве (фото "Полтавщина")

В ходе спора руководитель психиатрической больницы применил травматический пистолет - он начал стрелять в сторону людей. Полиция сразу отреагировала на инцидент.

По данным полиции, во время конфликта пострадали трое мужчин в возрасте 40, 57 и 72 года. У Волошина изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями. Сейчас продолжается расследование, а по факту хулиганских действий открыто уголовное производство.

Жители дома переживают, что без надлежащего публичного освещения дело может быть замолчано, и призывают к справедливому расследованию. Поскольку Виктор Волошин часто посещает этот дом, местные жители волнуются, что такие инциденты могут повторяться.

На происшествие отреагировал начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин. Он отметил, что сейчас идет служебное расследование, ситуацию изучают правоохранители. Также Пронин заявляет, что вопрос на контроле, а подробности будут опубликованы после полного изучения всех обстоятельств

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в селе Большие Селища Ровенской области в ночь на 15 декабря молодой человек открыл стрельбу из автомата во время конфликта между двумя компаниями. Четверо молодых людей получили ранения и были госпитализированы. Угрозы их жизни нет. Злоумышленник скрылся, но полиция задержала его через несколько часов. По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц начато уголовное производство. Продолжается следствие.

Также мы рассказывали, что в Ковеле на Волыни произошла стычка, во время которой полицейские вынуждены были осуществить предупредительные выстрелы.

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