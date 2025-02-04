В Полтаве экс-фитнес-тренера приговорили к 6 годам за оскорбления военных и нападение на полицейского

Суд приговорил жителя Полтавы к шести годам за оскорбления военнослужащих и нападение на сотрудника полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.

По данным РБК-Украина, речь о полтавском фитнес-тренере Романе Заволоке.

По данным следствия, летом 2023 года мужчина неоднократно конфликтовал с работниками полтавских территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он в пренебрежительной форме с использованием нецензурной лексики оскорблял военных, которые выполняли служебные обязанности.

Также 29 августа 2023 года во время проверки документов работниками полиции полтавчанин вел себя вызывающе, игнорировал просьбы прекратить противоправное поведение, а при задержании оказал сопротивление и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.

За содеянное он был приговорен к 6 годам за решеткой с конфискацией половины принадлежащего имущества.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина - "История с полтавским блогером получила завершение: что произошло с военными полтавского ТЦК".