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В Полтаве экс-фитнес-тренера приговорили к 6 годам за оскорбления военных и нападение на полицейского

Вторник 04 февраля 2025 11:57
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В Полтаве экс-фитнес-тренера приговорили к 6 годам за оскорбления военных и нападение на полицейского Иллюстративное фото: в Полтаве экс-фитнес-тренера приговорили к 6 годам за оскорбления военных и нападение на полицейского (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Суд приговорил жителя Полтавы к шести годам за оскорбления военнослужащих и нападение на сотрудника полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.

По данным РБК-Украина, речь о полтавском фитнес-тренере Романе Заволоке.

По данным следствия, летом 2023 года мужчина неоднократно конфликтовал с работниками полтавских территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он в пренебрежительной форме с использованием нецензурной лексики оскорблял военных, которые выполняли служебные обязанности.

Также 29 августа 2023 года во время проверки документов работниками полиции полтавчанин вел себя вызывающе, игнорировал просьбы прекратить противоправное поведение, а при задержании оказал сопротивление и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.

За содеянное он был приговорен к 6 годам за решеткой с конфискацией половины принадлежащего имущества.

Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина - "История с полтавским блогером получила завершение: что произошло с военными полтавского ТЦК".

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Полицейские ТЦК Полтава
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