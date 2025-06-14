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В Полтаве авто влетело в парковку: есть пострадавшие, семь машин повреждены

Фото: В Полтаве авто влетело в парковку (t.me/police_polt_obl)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 14 июня в Полтаве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Tesla: пострадали пять человек, повреждены машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавщины.

Как сообщает полиция, авария произошла около 03:30 на проспекте Вавилова.

По предварительным данным, Tesla по неустановленным причинам выехала за пределы дороги, влетела на парковку и повредила семь припаркованных авто.

Фото: В Полтаве Tesla влетела в парковку (t.me/police_polt_obl)

В результате аварии пострадали все, кто находился в салоне Tesla. Трое из них - в больнице, еще двое получили помощь на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работали правоохранители и прокуроры.

Как сообщалось, на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии госпитализированы 13 человек.

Также ранее в Днепре произошло смертельное ДТП с автомобилем BMW. В аварии погибла 10-летняя девочка и есть пострадавшие.

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