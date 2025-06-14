В Полтаве авто влетело в парковку: есть пострадавшие, семь машин повреждены

Как сообщает полиция, авария произошла около 03:30 на проспекте Вавилова.

По предварительным данным, Tesla по неустановленным причинам выехала за пределы дороги, влетела на парковку и повредила семь припаркованных авто.

Фото: В Полтаве Tesla влетела в парковку (t.me/police_polt_obl)

В результате аварии пострадали все, кто находился в салоне Tesla. Трое из них - в больнице, еще двое получили помощь на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работали правоохранители и прокуроры.