В Полтаве авто влетело в парковку: есть пострадавшие, семь машин повреждены

Фото: В Полтаве авто влетело в парковку (t.me/police_polt_obl)

В ночь на 14 июня в Полтаве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Tesla: пострадали пять человек, повреждены машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавщины.