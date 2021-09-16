В Полтаві після уроку фізкультури померла школярка

В Полтаві померла 10-річна школярка після занять на уроці фізкультури. Дитині стало зле і вона втратила свідомість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Нещасний випадок стався 15 вересня.

Правоохоронцям надійшла інформація від медичних працівників Дитячої обласної лікарні, що в реанімації закладу померла 10-річна дитина.

За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради. На уроці фізкультури їй стало зле й вона втратила свідомість.

Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. Швидка, яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але врятувати життя дівчинки не вдалося.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Обставини та причина смерті дитини встановлюються.