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У Полтаві проводять спецоперацію по затриманню автовикрадача, що погрожує гранатою

Полтава, Четвер 23 липня 2020 10:53
У Полтаві проводять спецоперацію по затриманню автовикрадача, що погрожує гранатою
Фото: місце події (pl.npu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Громадян просять триматися подалі від епіцентру подій

У Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату, правоохоронці проводять спецоперацію по його затриманню. Поліцейські ведуть з чоловіком перемовини.

Про це повідомляє прес-служба управління поліції Полтавської області.

Так, спецоперацію проводять на вулиці Остапа Вишні.

"Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір та погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть перемови. На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області й Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби", - вказано у повідомленні.

Фото: місце події

Патрульна поліція охороняє місце події.

"Просимо громадян та водіїв бути вкрай обережними та оминати територію проведення спеціальної операції! Задля вашої безпеки тримайтеся якнайдалі від епіцентру подій", - закликають правоохоронці.

Підкреслимо, місцеві ЗМІ, посилаючись на свої джерела, пишуть, що підозрюваний утримує у заручниках правоохоронця.

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