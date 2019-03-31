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У Полтаві сталася стрілянина на зупинці

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 18:41
У Полтаві сталася стрілянина на зупинці
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В маршрутці між трьома чоловіками виник конфлікт, який пізніше переріс у стрілянину

У центрі Полтави сьогодні, 31 березня, правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля зупинки Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що в маршрутці між трьома чоловіками виник конфлікт, який після виходу на зупинці переріс у бійку. За попередніми даними, під час з'ясування стосунків один з чоловіків дістав пістолет і почав стріляти в повітря. Чоловіка, який застосував зброю, затримали, вилучили пістолет, ймовірно Флобер з ознаками переробки.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в турецькому місті Малатья в ході проведення муніципальних виборів сталася стрілянина на виборчій дільниці, що призвело до загибелі двох людей. Зокрема, на виборчій дільниці сталася бійка між двома сторонами. Під час конфлікту один чоловік вихопив пістолет і застрелив своїх супротивників. Лідер опозиційної партії "Партія добробуту" Темель Карамоллаогу розповів, що загиблими були спостерігачі від його партії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нідерландах невідомий відкрив стрілянину в трамваї. В результаті стрілянини загинули щонайменше 4 людини.

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