У Полтаві в офіс ОПЗЖ кинули гранату, одна людина постраждала

У Полтаві в п'ятницю, 3 липня, в офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" кинули гранату. В результаті один чоловік отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Повідомляється, що інцидент стався близько 18:00. За попередніми даними, невідомий кинув вибухонебезпечний предмет в офіс політичної партії.

"В результаті... отримала тілесні ушкодження (попередньо легкі) працівницю офісу, 1998 року народження, яка перебувала всередині. Також пошкоджено меблі та стіни всередині приміщення. Зараз фахівці вибухотехнічної служби встановлюють, який саме вибуховий пристрій було застосовано", - повідомили в поліції.

Зараз вирішується питання відкриття справи за ст. 15 та ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня в Рівненській області відбулися зіткнення між Нацкорпусом і представниками народного депутата Сергія Литвиненка.

Також повідомлялося, що наприкінці травня у Києві активісти Нацкорпуса організували акцію протесту під офісом партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, під час якої будівлю закидали петардами і димовими шашками.