RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Полтаві чоловік влаштував стрілянину та викрав жінку. Нападника затримали

Автор: Дмитро Левицький

У Полтаві сьогодні вдень чоловік напав на жінку, влаштував стрілянину, посадив її в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію та місцеве видання "Полтавщина".

За словами очевидців, жінка купувала каву у кіоску, коли до неї підійшов чоловік та влаштував сварку. Потім нападник декілька разів вистрелив у повітря та схопив жінку за сумку, але вона її не віддавала. Потім зловмисник затягнув жінку в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

В результаті стрілянини, яка сталася в центрі міста, поранення отримав перехожий 1990 року народження. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Про подію правоохоронцям повідомила продавчиня. Поліцейські знайшли автомобіль нападника на заправці в Кременчуку та затримали його.

"У салоні автомобіля, крім правопорушника, перебувала жінка, 1996 року народження. Ймовірно саме цю жінку він змусив сісти в транспортний засіб у Полтаві" - зазначили в поліції.

Поліція наразі вирішує питання про відкриття справи за фактом хуліганства з застосуванням вогнепальної зброї та викрадення людини. Нападнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава