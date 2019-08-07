У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в кафе, є постраждалий

У Полтаві у вівторок, 6 серпня, біля одного з кафе Шевченківського району міста відбулася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, 6 серпня близько 23:00 біля одного із закладів харчування невідомий чоловік зробив кілька пострілів у охоронця.

"Пораненого в несвідомому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом замаху на вбивство відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція проводить комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.

Крім того, правоохоронці розшукують підозрюваного.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кирилівці Запорізької області між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в результаті чого в лікарню з тілесними ушкодженнями доставлені троє чоловіків.

Крім того, в Харкові на вулиці Молочної сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина. Так, невідомий біля гаража підійшов до чоловіка і вистрілив у нього, після чого зник у невідомому напрямку. Поліція відкрила справу за фактом "навмисне вбивство". Підозрюваного розшукують.