У польській лікарні помер ще один українець, який потрапив у ДТП

У польскому Гожуві в лікарні помер 19-річний українець, котрий від 12 травня перебував у важкому стані внаслідок аварії. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, як повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса, наразі відбувається оформлення усіх документів. Що ж до транспортування тіл усіх чотирьох загиблих українців додому, то це відбудеться не раніше середи, 19 червня.

ДТП з українцями у Польщі сталася у середу, 12 червня, після 17:00 на місцевій дорозі між Пщевим і Новим Гожицьком. З невідомих причин водій Opel Astra не впорався із керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево.

Двоє українців загинули на місці події. Двоє вижили та у дуже важкому стані були госпіталізовані. Незважаючи на зусилля лікарів, один з них помер під час операції. Загиблі були в віці від 31 до 38 років. Розслідування ДТП проводиться під наглядом районної прокуратури Польщі в Мєндзижечі.

Нагадаємо, у квітні в результаті автомобільної аварії у Польщі, яка сталася в ніч з 13 на 14 квітня, загинули громадяни України. Інцидент стався поблизу Кентшина у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що на північному сході Польщі. Автомобіль, в якому перебували двоє українців та 2 громадянина Грузії, врізався в придорожнє дерево на автошляху Ружанка-Воплавок.