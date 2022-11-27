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В польском центре для беженцев произошло массовое отравление украинцев

Иллюстративное фото: в польском центре для беженцев произошло массовое отравление украинцев (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

В польском городе Глухолазы (Опольское воеводство) в центре для беженцев из Украины госпитализировали более 20 человек. У них наблюдаются симптомы отравления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на in Poland.

По информации издания, всего отравились 23 человека, среди которых восемь взрослых и 15 детей.

"Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", - рассказал директор больницы в Нысе (город в Опольском воеводстве) Норберт Крайчи.

Также отмечается, что отравление может иметь вирусный характер, поскольку у одного из госпитализированных обнаружили симптомы норовируса.

Глава Опольского воеводства рассказал, что образцы еды, из-за которой могли отравиться украинцы, уже передали в санитарную инспекцию.

Напомним, ранее стало известно, что украинские беженцы, которые пытаются выбраться из России в страны ЕС, вынуждены по несколько дней стоять в километровых очередях на пунктах пропуска под открытым небом.

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