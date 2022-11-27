В польском центре для беженцев произошло массовое отравление украинцев

По информации издания, всего отравились 23 человека, среди которых восемь взрослых и 15 детей.

"Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", - рассказал директор больницы в Нысе (город в Опольском воеводстве) Норберт Крайчи.

Также отмечается, что отравление может иметь вирусный характер, поскольку у одного из госпитализированных обнаружили симптомы норовируса.

Глава Опольского воеводства рассказал, что образцы еды, из-за которой могли отравиться украинцы, уже передали в санитарную инспекцию.