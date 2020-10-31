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У Польщі зафіксований новий рекорд по приросту заражених коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

У Польщі в п'ятницю зафіксували 21 897 нових випадків зараження коронавірусом. Це антирекорд для країни.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу також було проведено рекордну кількість ПЛР-тестів - 78 тисяч. Також за 30 жовтня від COVID померла 41 людина.

Всього за період пандемії у Польщі зафіксовано 362,7 тисяч випадків зараження коронавірусом, 5,6 тисяч померли.

В країні протягом жовтня триває стрімке зростання захворюваності COVID. У п'ятницю третій день поспіль зафіксували понад 20 тисяч нових випадків зараження.

Нагадаємо, в США в п'ятницю зафіксували 100 тисяч нових випадків зараження. Це рекордний приріст у світі.

Також встановлено антирекорд в Україні - вранці в суботу МОЗ повідомив про 8,7 тисяч нових випадків.

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