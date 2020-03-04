У Польщі зафіксували перший випадок коронавірусу

У Польщі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє Polskie radio.

За словами міністра, інфікований почуває себе добре. Він знаходиться в лікарні у Зелена-Гура, Любушське воєводство.

Пацієнт інфікований коронавірусом, повернувся в Польщу з Німеччини.

Зазначимо, у всьому світі понад 93 тис. чоловік були інфіковані і понад 3,1 тис. померли від коронавірусу Covid-19. Число країн, уражених цим вірусом, перевищило 70.

Нагадаємо, про перший випадок зараження новим коронавірусом повідомили ще в Ліхтенштейні.

Також вчора, 3 березня, коронавірус зафіксували в Україні у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни.

Окрім того, влада Чилі підтвердили перший випадок коронавірусу COVID-19 у країні.