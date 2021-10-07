RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Польщі затримали вісім осіб у справі про вбивство 25-річного українця

Автор: Артур Родивилов

Окружна прокуратура в Щецині затримала вісім осіб у справі про смерть 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. На сьогодні прокурори проводять із затриманими слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами прокурора Окружної прокуратури в Щецині Єви Обарек, всіх затримали на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою прийматимуться подальші рішення - заарештують або відпустять підозрюваних додому.

"На цей час можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури в Щецині у справі громадянина України затримано вісім осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліціянтами", - заявила вона.

В інтересах слідства прокурор не повідомив, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.

За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди був доставлений українець після затримання, і троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двоє з них на цей час вже звільнені.

Нагадаємо, громадянин України Дмитро Никифоренко загинув у липні цього року в Польщі під час затримання поліціянтами. В МЗС РБК-Україна повідомили, що знають про ситуацію і контролюють розслідування.

Відзначимо, ситуацію з вбивством українця на початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главою польського уряду Матеушом Моравецьким.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша