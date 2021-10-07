У Польщі затримали вісім осіб у справі про вбивство 25-річного українця

За словами прокурора Окружної прокуратури в Щецині Єви Обарек, всіх затримали на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою прийматимуться подальші рішення - заарештують або відпустять підозрюваних додому.

"На цей час можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури в Щецині у справі громадянина України затримано вісім осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліціянтами", - заявила вона.

В інтересах слідства прокурор не повідомив, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.

За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди був доставлений українець після затримання, і троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двоє з них на цей час вже звільнені.