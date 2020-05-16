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У Польщі затримали українця за схиляння неповнолітніх до самогубства

Новини » Суспільство     16.05.2020 - 05:21
У Польщі затримали українця за схиляння неповнолітніх до самогубства
Ілюстративне фото (twitter/morning-news)

Українець виконував роль "куратора" в грі, спілкуючись з неповнолітніми в інтернеті

Польські співробітники відділу по боротьби з кіберзлочинністю управління поліції у Познані затримали чоловіка, який закликав неповнолітніх до самогубства. Підозрюваним виявився 24-річний громадянин України.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляє польське видання TVP.

Повідомляється, що громадянин України діяв в інтернеті і закликав неповнолітніх приєднатися до гри, що нагадує "Блакитного кита".

Гра полягає у виконанні завдань на замовлення "Куратора". Спочатку це були прості дії, такі як відправка зображення кита. З кожним наступним кроком завдання ставали все більш і більш небезпечними.

"Наприклад, чоловік наказав дітям дивитися радикальні, психоделічні фільми або завантажувати фотографії, коли учасники сидять на підвіконні у вікні хмарочоса. Наступні завдання були пов'язані з каліченням різних частин тіла. Згідно з припущеннями ігри, фінальним етапом повинно було стати самогубство", - зазначено в повідомленні.

Також встановлено, що під вплив чоловіка потрапили російськомовні підлітки. Для здійснення свого плану він створив спеціальну групу в соціальній мережі "ВКонтакте". Також серед постраждалих один підліток українського походження. На його тілі виявлено багато ознак каліцтва.

Розслідування по цій справі веде прокуратура Познаньско-Вільдского округу. Поліція і прокуратура будуть клопотати про тимчасовий арешт підозрюваного на час розслідування.

Нагадаємо, у місті Роттердам в Нідерландах була знайдена мертвою 39-річна українка, член екіпажу пришвартовано в порту круїзного судна Regal Princess. Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна. Передбачається, що вона вчинила самогубство.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України самогубствоПольшакиберпреступность
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