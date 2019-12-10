У Польщі затримали українця за підготовку теракту

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина України за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rmf24.pl.

Повідомляється, що прокуратура Любліна санкціонувала затримання громадянина України Максима С., який, за даними польських спецслужб, планував підірвати автомобіль біля торгового центру в Пулавах.

За словами голови Люблінської прокуратури Мацея Флоркевича, українець за два місяці до цього прийняв іслам і змінив ім'я на Мухаммед, а також зустрічався з людьми, які могли допомогти йому здійснити теракт, купував речовини і шукав в Інтернеті інформацію про вибухові пристрої. Крім того, він планував купити машину, яка мала бути використана для нападу.

Також за даними польських правоохоронців, Максим С. у Варшаві спілкувався з прихильниками радикального ісламізму, підтримував контакти з людьми з Таджикистану і громадянами Росії чеченської національності.

Українець був затриманий 4 грудня і перебуває під вартою з 6 грудня. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Люблінському воєводстві Польщі були знайдені тіла двох українців зі слідами насильницької смерті.