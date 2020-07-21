У Польщі затримали екс-главу "Укравтодору", а під Сумами стався викид токсичної речовини: новини за 20 липня

Колаж РБК-Україна

В Польщі затримали екс-главу "Укравтодору" Славоміра Новака, екс-глава МЗС Вадим Пристайко призначений послом України у Великобританії, під Сумами стався викид токсичної речовини. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 20 липня, - в матеріалі РБК-Україна

У Польщі затримали екс-голову "Укравтодору"

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перевіряє тендери "Укравтодору" на суму близько 270 мільйонів євро. У рамках справи Славоміра Новака перевіряються контракти за 2016-2019 роки.

У справі Новака провели 50 обшуків в Києві, Львові та на території Польщі. Притягнуто до відповідальності 4 особи, низку осіб затримано.

Карантин не зможе зупинити поширення коронавірусу, - ВООЗ

Карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу. Вони допомагають лише уповільнити передачу інфекції.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, одним з основних інструментів для боротьби з поширенням вірусу є відстеження, виявлення та ізоляція контактів.

Під Сумами викид небезпечної речовини, людей закликають не виходити з дому

Біля села Ганнівка (під Сумами) стався викид одоранту. Одорант - це токсична речовина 2 класу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник мера Сум Олександр Журба.

Одорант додають до природного газу, щоб визначити місце аварії у разі витоку. І саме цей запах напередодні і відчули жителі Сум. "Низька концентрація одоранту в повітрі може викликати подразнення очей і шкіри, спровокувати головні болі, нудоту і проблеми з диханням", - написав Журба.

Городян закликають по можливості не виходити на вулицю. Також необхідно закрити будинку всі вікна і провести вологе прибирання.

"Чорні скриньки" літака МАУ передали у французьке бюро для аналізу

У французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації доставили "чорні скриньки" атакованого літака МАУ, який був збитий в Ірані.

Фахівці Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) Франції змогли успішно завантажити дані з "чорного ящика".

Зеленський призначив Пристайка послом України у Великобританії

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-главу МЗС, колишнього віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка послом України у Великобританії. Указом №286/2020 він звільнив з посади посла в Сполученому Королівстві Наталію Галібаренко.

Указом №287/2020 президент призначив на її місце Пристайка.

Україна ідентифікувала передане бойовиками тіло військового медика

Україна ідентифікувала передане днями бойовиками на Донбасі тіло. Це загиблий медик-сержант Микола Ілін. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

"Результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого днями передали на підконтрольну уряду України територію, це загиблий медик-сержант Микола Ілін. Наразі триває підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя", - вказано у повідомленні.

Парламент Єгипту схвалив військову інтервенцію в Лівію

Парламент Єгипту проголосував за відправлення збройних сил у Лівію. Рішення аргументували "захистом національної безпеки Єгипту". Про це повідомляє AP.

Наголошується, що такий крок може призвести до прямої конфронтації Єгипту і Туреччини, близьких союзників США, які підтримують конкуруючі сторони в хаотичній війні в Лівії.

"Динамо" відправило у відставку Михайличенка і його тренерський штаб

Київське "Динамо" звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера. У відставку відправлені і його асистенти, Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов. Про це мовиться у заяві столичного клубу.

Під керівництвом наставника команда виграла Кубок України та насилу посіла підсумкове друге місце в турнірній таблиці української Прем'єр-лізі. Відставання від лідера першості донецького "Шахтаря" склало рекордні 23 очки.