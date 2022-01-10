У Польщі виявили перші випадки смерті серед тих, що заразилися "Омікроном"

У Польщі виявили перші смерті від зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Від нового варіанту померли дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

"Омікрон" теж небезпечний. У нас принаймні два перших летальних випадки від нової версії вірусу - від "Омікрона", - заявив представник Міністерства охорони здоров'я Войчех Андрусевич.

При цьому він додав, що всього в країні виявили 193 випадки зараження "Омікроном".

За словами представника МОЗ Польщі, обидва померли від даного штаму - чоловіки 92 і 85 років, вони не були вакциновані від коронавірусу.