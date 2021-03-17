У Польщі запроваджують новий локдаун через коронавірус

Про це на прес-конференції заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, повідомляє Polsat News.

В рамках посилення карантину з суботи, 20 березня, будуть закриті театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні заклади. Школи повернутися на дистанційне навчання мінімум до 9 квітня.

Зараз уряд опрацьовує детальний список обмежень, які будуть діяти в країні.

У Польщі спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом, а разом з цим і кількості активних випадків. За минулу добу зафіксували понад 25 тисяч нових випадків захворювання, тоді як на початку лютого щоденний приріст був у межах 7 тисяч випадків.