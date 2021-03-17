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У Польщі запроваджують новий локдаун через коронавірус

Автор: Роман Тверденко

Уряд Польщі вирішив знову ввести локдаун по всій країні. Кількість нових випадків зараження стрімко зростає.

Про це на прес-конференції заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, повідомляє Polsat News.

В рамках посилення карантину з суботи, 20 березня, будуть закриті театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні заклади. Школи повернутися на дистанційне навчання мінімум до 9 квітня.

Зараз уряд опрацьовує детальний список обмежень, які будуть діяти в країні.

У Польщі спостерігається стрімке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом, а разом з цим і кількості активних випадків. За минулу добу зафіксували понад 25 тисяч нових випадків захворювання, тоді як на початку лютого щоденний приріст був у межах 7 тисяч випадків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні може не знадобитися введення локдауна на загальнонаціональному рівні. Для цього необхідно обмежити соціальні контакти.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ - цифровий зелений сертифікат.

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