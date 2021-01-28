У Польщі набула чинності заборона абортів. Люди збираються на протести

У Польщі набуло чинності рішення Конституційного трибуналу про практично повну заборону абортів. Рішення з новою силою збурило прихильників протестного рух "Загальнопольського страйку жінок", які почали збиратися у групи.

Про це повідомляє Polska Agencia Prasowa.

Як повідомляється, в обґрунтуванні свого рішення Конституційний трибунал виключив з підстав для проведення аборту важкі вади плоду чи невиліковну хворобу, що несе загрозу його життю. Таким чином, у Польщі переривання вагітності дозволяється тільки після зґвалтування або у разі загрози життю матері.

Інформація про оприлюднення трибуналом обґрунтування до рішення про аборти викликала негайну реакцію "Загальнопольського страйку жінок". Її лідерки закликали громадян Польщі виходити на протести на вулиці польських міст.

У Варшаві сотні маніфестантів ввечері зібралися під будинком КТ, а згодом пішли маршем до партійного офісу керівної партії "Право і Справедливість". Згодом протестуючі, кількість яких зросла до кількох тисяч, повернулася до будинку КТ. Поліція супроводжувала маніфестацію, але не втручалася.

У середу акції протесту відбуваються також і в інших польських містах - Гданську, Гдині, Ольштині, Радомі, Ченстохові, Кельцах, Білостоці, Лодзі, Торуні.

Нагадаємо, у грудні минулого року через заборону абортів на вулиці вийшли тисячі людей. Вони скандували антиурядові гасла і несли транспаранти з написами на підтримку права на аборти.