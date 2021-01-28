ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Польщі набула чинності заборона абортів. Люди збираються на протести

Варшава, Четвер 28 січня 2021 09:55
У Польщі набула чинності заборона абортів. Люди збираються на протести
Фото: протести (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

У Польщі набуло чинності рішення Конституційного трибуналу про практично повну заборону абортів. Рішення з новою силою збурило прихильників протестного рух "Загальнопольського страйку жінок", які почали збиратися у групи.

Про це повідомляє Polska Agencia Prasowa.

Як повідомляється, в обґрунтуванні свого рішення Конституційний трибунал виключив з підстав для проведення аборту важкі вади плоду чи невиліковну хворобу, що несе загрозу його життю. Таким чином, у Польщі переривання вагітності дозволяється тільки після зґвалтування або у разі загрози життю матері.

Інформація про оприлюднення трибуналом обґрунтування до рішення про аборти викликала негайну реакцію "Загальнопольського страйку жінок". Її лідерки закликали громадян Польщі виходити на протести на вулиці польських міст.

У Варшаві сотні маніфестантів ввечері зібралися під будинком КТ, а згодом пішли маршем до партійного офісу керівної партії "Право і Справедливість". Згодом протестуючі, кількість яких зросла до кількох тисяч, повернулася до будинку КТ. Поліція супроводжувала маніфестацію, але не втручалася.

У середу акції протесту відбуваються також і в інших польських містах - Гданську, Гдині, Ольштині, Радомі, Ченстохові, Кельцах, Білостоці, Лодзі, Торуні.

Нагадаємо, у грудні минулого року через заборону абортів на вулиці вийшли тисячі людей. Вони скандували антиурядові гасла і несли транспаранти з написами на підтримку права на аборти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Польша

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся