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У Польщі вакцинували від COVID понад 1 млн осіб

Автор: РБК-Україна

У Польщі за останню добу вакцинували від COVID понад 60 тисяч осіб. Таким чином, загальна кількість людей, які щепилися від коронавірусу, зросла до понад одного мільйона.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Польщі.

Наголошується, що одну дозу вакцини вже отримали 850 тисяч осіб, при цьому повністю щеплено вже 150 тисяч осіб. У Польщі ті, хто отримав дві дози вакцини будуть звільнені від обов'язкового карантину в разі контакту з COVID-інфікованим.

При цьому у Польщі виявили 494 випадки побічних ефектів після вакцинації, в основному легкого перебігу. В одному випадку зареєстровано смерть 73-річного чоловіка на другий день після щеплення. Санітарні служби Польщі перевіряють, чи пов'язаний летальний випадок безпосередньо з COVID-вакцинацією.

Також у Польщі утилізовано 2486 невикористаних доз COVID-вакцини.

Нагадаємо, раніше в Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мутований штам вірусу виявила лабораторія в Малопольському воєводстві, куди направили 100 зразків для детального дослідження.

Також повідомлялося про перше важке ускладнення з початку масової вакцинації від COVID в Польщі. В уряді вже заявили, що будуть виплачувати компенсації за випадки ускладнення.

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