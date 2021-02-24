У Польщі посилили карантин у зв'язку з різким зростанням випадків COVID-19

У Вармінсько-Мазурському воєводстві карантинні обмеження будуть посилені щонайменше на два тижні.

Так, учні з першого по третій класи повернуться до дистанційного навчання. Також будуть закриті торгові центри, готелі, кінотеатри, театри, басейни і музеї.

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При цьому Недзельський наголосив, що в громадських місцях тепер буде заборонено використовувати хустки замість масок і респіраторів.

Крім того, уряд прийняв рішення ввести обов'язковий 10-денний карантин для осіб, що в'їжджають "з південного напрямку". Умовою звільнення від карантину буде тест на коронавірус, виконаний не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.