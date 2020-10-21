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У Польщі посилять карантин на тлі антирекорду по коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

У Польщі в четвер введуть нові обмеження в зв'язку з пандемією коронавіруса. Серед заходів може бути перехід на дистанційне навчання учнів початкової школи.

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Про це повідомляє Reuters.

За останні три тижні у Польщі вдвічі збільшився добовий приріст зараження COVID-19. Через це уряд обговорює посилення карантину.

У четвер влада повинна назвати, які саме заходи будуть введені для боротьби з поширенням вірусу. У середу нижня палата парламенту зібралася на екстрене засідання для обговорення законопроекту про допомогу перевантаженій системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що за останню добу в Польщі зафіксували 10 040 нових випадків коронавіруса, що є новим антирекордом захворюваності. Померли від хвороби 130 осіб.

Раніше у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі був введений обов'язковий масковий режим по всій території країни.

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