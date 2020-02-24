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У Польщі українець влаштував масштабне ДТП

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 14:57
У Польщі українець влаштував масштабне ДТП
Ілюстративне фото (facebook.com)

Чоловікові загрожує штраф і позбавлення водійських прав або позбавлення волі на строк до двох років

У польському місті Катовіце сталася масштабна аварія за участю українця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, винуватцем дорожньо-транспортної пригоди виявився 52-річний громадянин України. Він був під дією алкоголю і на великій швидкості врізався у вісім припаркованих уздовж дороги машин. В крові чоловіка виявили два проміле алкоголю.

Постраждалих в результаті аварії немає.

Наголошується, що чоловікові загрожує штраф і позбавлення водійських прав або позбавлення волі на строк до двох років. Він також буде зобов'язаний оплатити ремонт пошкоджених автомобілів.

Нагадаємо, 14 січня в Польщі біля села Кобиела зіткнулися вантажівка і автомобіль, в результаті чого загинули двоє українців. Двоє загиблих - з села Велика Городниця Рівненської області. Їм було до 30 років.

Крім того, у Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, перебували 12 осіб. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

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