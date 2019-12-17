У Польщі українець напав на свого роботодавця

У місті Пястув поблизу Варшави (Польща) 44-річний українець скоїв напад із зброєю на свого роботодавця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, чоловік напав на роботодавця з-за того, що той звільнив його з роботи. Після звільнення він прийшов до роботодавця і зажадав грошей. З собою у нього був пістолет, яким він погрожував підприємцю.

Між чоловіками зав'язалася бійка. Звільнений співробітник вдарив роботодавця в обличчя, потім три рази здійснив постріл.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Підприємцю вдалося втекти і повідомити в поліцію. Правоохоронці затримали українця. Пізніше суд заарештував його на три місяці.

Нагадаємо, в Любліні агентство внутрішньої безпеки Польщі затримала громадянина України за підозрою в підготовці теракту. За даними польських спецслужб, українець планував підірвати автомобіль біля торгового центру.

Крім того, в Любліні агентство внутрішньої безпеки Польщі затримала громадянина України за підозрою в підготовці теракту. За даними польських спецслужб, українець планував підірвати автомобіль біля торгового центру.