У Польщі вбили 26-річну українку

У польському місті Сохачев в кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець. Після злочину він виїхав на територію України. Польські правоохоронці звернулися за допомогою до Нацполіції і співпрацюють у питанні затримання зловмисника.

Як повідомив начальник української кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, наразі спільні зусилля поліцейських спрямовані на встановлення місцяперебування та затримання підозрюваного у вбивстві.

"Злочинці повинні знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні - обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною", - зазначив .

Нагадаємо, в турецькій Анталії затримали місцевого жителя, якого звинувачують у вбивстві 42-річної українки. Повідомляється, що вбивство сталося 4 вересня поблизу пляжу "Анталія Лайф Парк".

Поліція виявила тіло жінки біля трансформаторної будки, де в цей час також перебував підозрюваний. У чоловіка були виявлені коштовності українки. Крім цього, затриманий раніше засуджувався за злочини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ПАР пограбували і вбили українського туриста. Пригода сталася на одній з туристичних стежок гори Пік Чемпен в Кейптауні. Грабіжники зарізали українця заради його рюкзака.