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У Польщі на будівництві загинув українець

Вроцлав , Середа 02 грудня 2020 16:00
У Польщі на будівництві загинув українець
Фото: будівництво (freepik)
Автор: Андрій Козловський

У польському Вроцлаві на будівництві загинув українець. Він впав із висоти і був розчавлений важкими металічними елементами.

Про це повідомляє Wroclaw.se.

За попередніми даними, подія зі смертельними наслідками сталося у вівторок, 1 грудня, близько 10:00 на будівельному майданчику по вулиці Гранична. У той час українець розвантажував товар. До місця події прилетів вертоліт Польської медичної авіації. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

Зазначається, що наразі поліція з'ясовує усі обставини події.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Жешуві (Польща) з ножем напали на двох українських студентів. Обидва отримали серйозні поранення, один з них у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі поліція при затриманні українця застосувала електрошокер і перцевий газ, після чого той помер. Повідомлялося, що громадянин України приїхав на роботу на будівництві та перебував на карантині. Проте вночі він залишив квартиру і почав стукати у вікна, а місцеві жителі викликали поліцію.

До цього в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті чого загинули чотири особи, у тому числі дві українки.

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