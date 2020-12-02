У Польщі на будівництві загинув українець

Фото: будівництво (freepik)

У польському Вроцлаві на будівництві загинув українець. Він впав із висоти і був розчавлений важкими металічними елементами.

Про це повідомляє Wroclaw.se.

За попередніми даними, подія зі смертельними наслідками сталося у вівторок, 1 грудня, близько 10:00 на будівельному майданчику по вулиці Гранична. У той час українець розвантажував товар. До місця події прилетів вертоліт Польської медичної авіації. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

Зазначається, що наразі поліція з'ясовує усі обставини події.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Жешуві (Польща) з ножем напали на двох українських студентів. Обидва отримали серйозні поранення, один з них у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі поліція при затриманні українця застосувала електрошокер і перцевий газ, після чого той помер. Повідомлялося, що громадянин України приїхав на роботу на будівництві та перебував на карантині. Проте вночі він залишив квартиру і почав стукати у вікна, а місцеві жителі викликали поліцію.

До цього в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті чого загинули чотири особи, у тому числі дві українки.