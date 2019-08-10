В Польщі на будівництві газопроводу загинув український робітник

У польському місті Погорська Воля під час будівництва газопроводу загинув українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Super Express.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Погорська Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві. Труба вагою близько 10 тонн скотилася в розкоп, де перебував чоловік. Поліція, прокуратура і Національна інспекція праці працювали на місці інциденту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець. Громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

Раніше в польському місті Краків на ремонтних роботах стін королівського замку Вовель внаслідок зсуву та обвалу стіни загинув 45-річний український робітник. Інцидент стався 16 березня. На місце події відразу прибули рятувальні служби, які витягли українського робітника з-під завалу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка протягом години, проте врятувати робочого не вдалося.

У той же час місцеві чиновники повідомили, що всі роботи велися відповідно до виданих дозволів на будівництво та під наглядом реставраторів і супервайзерів. Зараз прокуратура і поліція займається розслідуванням причин аварії.