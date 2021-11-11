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У Польщі повідомили про першу смерть 14-річного підлітка у таборі мігрантів

Автор: Марія Кучерявець

У Польщі заявили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю. Йдеться про 14-річного підлітка, який помер від застуди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання oko.press.

Як інформують польські ЗМІ, інцидент стався у таборі мігрантів поряд із переходом до Кузниці.

"За словами двох мігрантів з Іраку у середу у таборі помер 14-річний курд. Білоруські служби забрали тіло. Він помер від застуди", - пишуть ЗМІ.

Вказано, що підлітка забрали білоруські прикордонники, довезли до лікарні, але врятувати його не змогли.

Разом з тим білоруська сторона спростовує цю інформацію.

"Держкордонкомітет Білорусі спростовує інформацію про загибель дитини серед мігрантів на білорусько-польському кордоні", - пишуть білоруські ЗМІ.

Зазначимо, нещодавно польські правоохоронці показали відео, на якому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами. Відео було знято на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.

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