У Польщі повідомили про першу смерть 14-річного підлітка у таборі мігрантів

Як інформують польські ЗМІ, інцидент стався у таборі мігрантів поряд із переходом до Кузниці.

"За словами двох мігрантів з Іраку у середу у таборі помер 14-річний курд. Білоруські служби забрали тіло. Він помер від застуди", - пишуть ЗМІ.

Вказано, що підлітка забрали білоруські прикордонники, довезли до лікарні, але врятувати його не змогли.

Разом з тим білоруська сторона спростовує цю інформацію.

"Держкордонкомітет Білорусі спростовує інформацію про загибель дитини серед мігрантів на білорусько-польському кордоні", - пишуть білоруські ЗМІ.

