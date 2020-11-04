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У Польщі збираються виробити нову позицію з питання заборони абортів

Автор: Инна Собора

У Польщі триває дискусія щодо питання заборони абортів. Необхідно виробити нову позицію з цього питання.

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Про це заявив голова Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, пише "Польськое радіо".

Констуционный суд визнав, що переривання вагітності у разі дефекту розвитку плода суперечить основному закону країни. Президент країни Анджей Дуда пропонує дозволити аборти в разі так званих летальних дефектів плоду.

Постанова Констуціонного суду повинно бути опубліковано не пізніше 2 листопада, але цього не сталося. Дворчик повідомив, що публікація постанови КС залежить від Урядового законодавчого центру.

"зараз йде певна дискусія, і добре, щоб у ситуації, яка складна для всіх, викликає дуже багато емоцій, знайти час на діалог і виробити нову позицію з цього питання", - сказав Дворчик.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повної заборони на переривання вагітності в країні.

Після цього в країні почалися масові протести.

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