У Польщі в смертельне ДТП потрапив автобус з українцями

Загинув водій, ще двоє людей постраждали

В Польше попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) украинский автобус сообщением Киев-Свиноуйсьце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvn24.

Как отмечается, авария произошла в 02:40 по киевскому времени в населенном пункте Тур Лодзинского воеводства Польши. Вследствие ДТП погиб водитель и еще двое человек попали в больницу.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего он опрокинулся в ров. Польская полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.

Известно, что все пассажиры в автобусе были украинцами. Всего их было 15. Остальных украинцев, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе неподалеку от места ДТП.

РБК-Украина писало, что прокуратура в Перемышле (Польша) выдвинула обвинения водителю украинского автобуса в умышленном причинении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 17 августа 2018 года, в результате которой погибли трое людей.

Напомним, в Польше в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек, в том числе восемь граждан Украины.