У Польщі із симптомами кору госпіталізували дитину з України

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Дитина потрапила до лікарні відразу після приїзду з одного з регіонів України

У Вроцлаві (Польща) із симптомами кору госпіталізували 14-місячну дитину з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, госпіталізована із клінічними симптомами кору дитина перебуває під наглядом лікарів протягом тижня, її стан поліпшується.

"Випадок захворювання не підтвердили, однак симптоми свідчили про одру. За словами лікарів, дитина більше не поширює інфекцію, а типовий висип на шкірі вже сходить. Дитина потрапила до лікарні відразу після приїзду з одного з регіонів України, де є вогнище кору. У Польщі вона ні з ким не контактувала", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в період із 6 по 13 листопада 2018 року в Україні на кір захворіли 1 682 людини, зокрема, 1176 дітей.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області 489 осіб захворіли на кір за тиждень. Серед хворих 373 дітей до 17 років, більшість з них у віковій групі від 5 до 9 років, з них 78% не були вакциновані. Також наголошується, що за тиждень госпіталізовані 323 людини.